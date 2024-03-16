В Госдуме предложили ужесточить наказание за попытки срыва выборов

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Законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы подготовят в кратчайшие сроки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Яна Лантратова.

«Подготовим с коллегами законопроект в кратчайшие сроки, чтобы было время на его рассмотрение и принятие до следующих выборов, которые должны, на наш взгляд, пройти уже по новым правилам», — цитирует агентство парламентария.

По словам Яны Лантратовой, законопроект будет подразумевать наказание от пяти до восьми лет лишения свободы за попытку сорвать выборы путем поджога или другим общеопасным способом. Депутат заявила о необходимости дополнить статью 141 УК РФ новыми квалифицирующими составами.

«Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом, — считает Лантратова. — Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего Российской Федерации в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы — от пяти до восьми лет».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов добавил, что на законопроект потребуется заключение Верховного суда. «Рано говорить о решении комитета... это поправки в УК, а значит по регламенту требуется заключение Верховного суда. Да и позиция правительства», — пояснил он в разговоре с РИА «Новости».

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