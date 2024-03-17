Погода в Калининграде 17 марта

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В воскресенье, 17 марта, в Калининградской области ожидается пасмурная и холодная погода, с осадками в виде дождя и снега. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха днем не превысит +3°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозирует в воскресенье около +3°C (на востоке области — до +4°C).

Согласно прогнозу «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), днем в Калининграде воздух прогреется до +1,4°C. Атмосферное давление — 759 мм, влажность — 87%.

Согласно оперативному прогнозу МЧС России по Калининградской области, в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днём временами осадки — мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +1— 4°С, днём +2— 5°С. Видимость 3-7 км, в осадках 1-2 км. При этом неблагоприятных и опасных метеорологических явлений не прогнозируется.

По мнению экспертов сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье Калининград и область «ожидает погодный „переполох“ — после прогретых южных умеренных воздушных масс к нам поступят холодные, арктические воздушные массы в тыловой части циклона. Как следствие, температура быстро упадет до слабых плюсовых значений. „Бонусом“ к этому всему станут периодические смешанные осадки (дождь/крупа/мокрый снег) и сильный градиентный ветер, снижающий эффективную (ощущаемую температуру)».

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