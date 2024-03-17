Власти Калининградской области выделяют субсидию на модульный спортзал в Ладушкине

Власти Калининградской области выделяют администрации Ладушкина субсидию за строительство модульного спортивного зала. Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Антоном Алихановым, размещено на портале правовой информации.
Согласно документу, размер субсидии составляет 97,02 млн рублей, из них 11,88 млн предполагается направить в этой году на разработку проекта, оставшиеся 85,14 на строительство — в 2025-м. Общая стоимость объекта — 98млн, местный бюджет Ладушкина должен обеспечить 1% софинансирования.