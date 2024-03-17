Власти Калининградской области выделяют субсидию на модульный спортзал в Ладушкине

Все новости по теме: Муниципалитеты

Власти Калининградской области выделяют администрации Ладушкина субсидию за строительство модульного спортивного зала. Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Антоном Алихановым, размещено на портале правовой информации.

Согласно документу, размер субсидии составляет 97,02 млн рублей, из них 11,88 млн предполагается направить в этой году на разработку проекта, оставшиеся 85,14 на строительство — в 2025-м. Общая стоимость объекта — 98млн, местный бюджет Ладушкина должен обеспечить 1% софинансирования.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter