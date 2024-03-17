В Калининграде протестировали архитектурную подсветку Домика смотрителя (фото)

В Калининграде протестировали архитектурную подсветку Домика смотрителя Высокого моста. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Ещё одним сказочно красивым местом в городе становится больше. <...>сегодня уже можем показать, как скоро по ночам будет выглядеть Домик смотрителя моста Высокого. Привезли проектор, тестировали его», — сообщили в мэрии.

Нопомним, торги на обустройство архитектурной подсветки Домика смотрителя выиграла калининградская компания «Горсвет-Финанс». Эта организация была учреждена депутатом горсовета Олегом Петросовым в 2017 году.



Фото пресс-службы горадминистрации