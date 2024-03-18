Погода в Калининграде 18 марта

Днем в понедельник, 18 марта, в Калининградской области ожидается облачная прохладная погода, возможны осадки в виде дождя со снегом. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха днем составит +5°C. Ветер северный, 3 метра в секунду, давление — 763 миллиметра. Ночью облачно с прояснениями, температура 0°C.



По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске температура воздуха днем составит +3°C, ночью возможны заморозки до −1°C. На востоке области днем ожидается +4°C, в ночь на вторник −2°C. На всей территории региона возможен небольшой дождь со снегом.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник осадков не ожидается, днем пасмурно, вечером ясно. Утром — температура воздуха до +2°C , днем до +3,8°C. Влажность 84%. В ночь на вторник столбик термометра опустится до +1,3°C, осадков не ожидается, пасмурно.

Портал «Метеонова» отмечает, что в настоящее время в регионе продолжается цветение ольхи, началось цветение ивы. Однако прохладная погода заметно уменьшит распространение пыления, поэтому самочувствие у людей, страдающих аллергией на пыльцу, должно улучшиться.