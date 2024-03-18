Бывший начальник тыла Зеленоградского ОМВД признал, что занимался мошенничеством (видео)

Бывший начальник тыла Зеленоградского ОМВД признал, что занимался мошенничеством (видео)
Фото: пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области
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Бывший начальник тыла ОМВД России «Зеленоградский» полностью признал свою вину в совершении покушения на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.

«Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В СК сообщили, что в сентябре 2023 года обвиняемому стало известно о возбуждении в уголовного дела из-за кражи с банковских карт одного из местных жителей.

«Руководствуясь корыстными побуждениями, фигурант в ходе телефонных разговоров убедил одну из своих знакомых, что она якобы будет привлечена к уголовной ответственности за совершение указанного преступления, однако, за денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей он сможет организовать прекращение в отношении женщины уголовного преследования, — уточнили в ведомстве. — В действительности же, полицейский таковыми полномочиями не обладал и полученные деньги намеревался оставить себе».

Часть средств (170 тыс. рублей) экс-полицейский получил от женщины 26 сентября 2023 года в Зеленоградске, а 28 ноября 2023 года, в поселке Малиновка Зеленоградского района, при получении второй части требуемой суммы в размере 330 тыс. рублей, обвиняемый был задержан УФСБ России по Калининградской области.

«Вину в инкриминируемом преступлении бывший полицейский признал полностью. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в следственном комитете.

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