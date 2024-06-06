Экс-полицейского из Зеленоградска отправили в колонию за покушение на мошенничество

Вынесен приговор бывшему полицейскому из Зеленоградска, который, обманув знакомую, пытался завладеть ее деньгами. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

8 сентября 2023 года подсудимый, на тот занимавший должность начальника тыла ОМВД России «Зеленоградский», узнал, что его знакомая причастна к совершению кражи банковских карт одного из местных жителей. Правоохранитель сообщил женщине, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, а он имеет возможность за 500 тысяч рублей сделать так, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности. В действительности же подсудимый не имел возможности повлиять на ход и результаты расследования уголовного дела. 26 сентября 2023 года в г. Зеленоградске женщина передала ему часть суммы — 170 000 рублей. Спустя два дня при получении второй части требуемой суммы злоумышленник был задержан в пос. Малиновка Зеленоградского района сотрудником.

В судебном заседании экс-полицейски вину признал, в содеянном раскаялся. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ — покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере. Приговором Зеленоградского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.