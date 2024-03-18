Горвласти выделили деньги на ремонт лестниц с «неприглядным видом» на Моспроспекте

Горвласти ищут подрядчика, который займется ремонтом лестниц на Московском проспекте в районе дома №95. Информация о соответствующем аукционе размещена на площадке Ростендера.

За «ремонт лестничных спусков 1 и 2 (лестницы 1,2,3,4,5) по Московскому проспекту, 95 в г. Калининграде» Калининградская служба заказчика готова заплатить 1 млн 281 тыс. 623 рубля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 утра 22 марта. Срок исполнения контракта: 90 календарных дней с даты заключения. Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет со дня подписания документа о приемке. «Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами», — подчеркивается в проекте контракта.

Как отметили в пресс-службе мэрии, лестницы «очень долго уж они мозолили глаза горожанам и туристам своим неприглядным видом. Лестницы находятся в достаточно проходном месте, но так вышло что на неразграниченной территории за пределами “красных линий” улицы, поэтому ни дорожный комитет, ни комитет городского хозяйства не рассчитывали свои бюджеты ещё и на эти работы».

Фото пресс-службы горадминистрации