Гусев выделяет 15,1 млн на летнюю сцену в «Парке воды, культуры и отдыха»

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Власти Гусева ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом летней сцены в городском парке на ул. Школьной, 1. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Гусевского городского округа. Начальная цена контракта — 15 млн 156 тыс. 725 рублей. Заявки от желающих выполнить капитальный ремонт летней сцены в рамках благоустройства объекта «Парк воды, культуры и отдыха» принимаются до 1 апреля. Итоги конкурса подведут 4 апреля. Работы должны быть выполнены до 30 сентября этого года. При этом подрядчик должен предоставить на них гарантию сроком на 5 лет.

Напомним, в Гусеве планируют обустроить «Парк воды, культуры и отдыха». Речь идет о зеленой зоне рядом с историческим центром, вдоль улицы Школьной и правого берега реки Писса. На территории хотят восстановить общественный бассейн с купелями и павильоном, обустроить маршруты со спусками к воде и пирсами, сцену, а также организовать места для занятий спортом, тихого отдыха и семейного отдыха с детьми.

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