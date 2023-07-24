Купели, площади, талисман: какие города победили в федеральном конкурсе по благоустройству

Во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победили концепции благоустройства территорий в Гусеве, Советске и Зеленоградске. При отборе учитывали качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды и использование экологичных материалов, сообщает пресс-служба Минстроя России. Список победителей опубликован на сайте ведомства.

Гусев и Советск победили в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек». В Гусеве планируют обустроить парк воды, культуры и отдыха. Речь идет о зеленой зоне рядом с историческим центром, вдоль улицы Школьной и правого берега реки Писса. На территории хотят восстановить общественный бассейн с купелями и павильоном, обустроить маршруты со спусками к воде и пирсами, сцену, а также организовать места для занятий спортом, тихого отдыха и семейного отдыха с детьми.



Изображение из презентации проекта в Гусеве

В Советске на федеральные средства планируют создать музей города под открытым небом на территории от автовокзала до дворца культуры. Концепцией предусмотрены благоустройство вокзальной и городской площадей, создание прогулочной и торговой зон, а также зон отдыха. В районе памятника Ленину в центре Советска хотят установить деревянный настил для проведения мероприятий и временных праздничных сооружений.



Изображение из презентации проекта в Советске



Зеленоградск победил в категории «Малые города, до 20 тысяч человек». На конкурс был представлен проект «Янтарный талисман», в рамках которого планируют благоустроить Аллею дружбы, променад с пирсом и Санаторский парк. Концепция предполагает установку на променаде качелей, навесов и стоячих скамеек, создание искусственных авандюн и арт-объекта «Янтарный талисман» в виде дерева из янтаря, смальты и гранитной плитки. На территории Санаторского парка планируется обустроить пешеходные связи, создать «Световой фонтан» и установить питьевые фонтаны с минеральной водой.



Изображение из презентации проекта в Зеленоградске



Проекты запланированы к реализации в 2024-2025 годах. Всего от Калининградской области на всероссийский конкурс было подано семь заявок. Не прошли отбор концепции благоустройства в Гвардейске, Балтийске, Черняховске и Приморске.