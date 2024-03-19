Погода в Калининграде 19 марта

Днем во вторник, 19 марта, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +5... +6°C.

В приморских муниципалитетах днем будет еще прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +4°C. При этом на востоке области метеорологи прогнозируют до +8°C.

Скорость ветра составит в регионе один-два метра в секунду, влажность — 99 процентов, давление — 766-767 миллиметров. По данным прогноза «Нового Калининграда», к вечеру в Калининграде похолодает до +2°C. В ночь на среду столбик термометра опустится до 0... −2°C, осадков синоптики не прогнозируют.