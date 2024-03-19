В Гвардейске возбудили уголовное дело из-за ЧП на хлебопекарном производстве

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении 37-летней сотрудницы пекарни, расположенной в Гвардейском округе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД во вторник, 19 марта.

Несчастный случай произошёл 14 января в цехе по производству хлеба, расположенном в поселке Большая поляна. Как установили полицейские, женщина включила тестоформующую машину в то время, когда её коллега чистила аппарат от остатков теста. В результате потерпевшей, 36-летней местной жительнице, ампутировало пальцы правой кисти.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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