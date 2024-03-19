В Калининграде открывают комплекс по производству солода

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Компания «Бриз» готовится открыть в Калининградской области комплекс по производству солода. Запуск предприятия намечен на март — апрель 2024 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на министерство сельского хозяйства Калининградской области.

На сегодняшний день проект находится в высокой степени готовности, отметили в минсельхозе. Завод уже оснащён современным высокотехнологичным оборудованием.

На начальном этапе работы комплекса мощность производства составит до 5 тыс. тонн готовой продукции в год с дальнейшим расширением до 9 тыс. тонн.

Указанные объёмы производства позволят инвестору не только покрыть потребности местных производителей, но и поставлять готовую продукцию российскими предприятиями пивоваренной отрасли, сообщили в министерстве. Проект предусматривает создание около 20 рабочих мест.

Согласно данным открытых источников, ООО «Бриз» зарегистрировано в Калининграде в марте 2021 года. Генеральный директор компании — Алексей Борбат. Он же является учредителем совместно с Алексеем Адамовичем. Основной вид деятельности общества — производство солода. Также компания производит пиво, безалкогольные напитки, занимается оптовой торговлей напитками и пищевыми продуктами.

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