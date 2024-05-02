В Калининградской области заработал завод по производству солода (фото)

ООО «Бриз» запустило в регионе завод по производству солода — первое в Калининградской области предприятие такого профиля. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Производственная мощность комплекса на финальном этапе реализации проекта составит 9 тыс. тонн готовой продукции. Это позволит не только покрыть потребности региона, но и поставлять готовую продукцию другим российским предприятиям пивоваренной отрасли. Для изготовления солода будет использоваться выращенный в области ячмень, соответствующий договор уже заключен с группой компаний «Долгов Групп».

Объем уже вложенных инвестиций в завод составил 200 млн рублей, в том числе 100 млн рублей привлечено по линии Фонда поддержки предпринимательства Калининградской области. На новом предприятии планируется создать 20 новых рабочих мест.