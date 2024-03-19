В правительстве затруднились назвать сроки строительства школы в Б. Исаково

Проектная документация строительства будущей школы в пос. Большое Исаково по ул. Анны Бариновой, д. 1 в настоящее время проходит экспертизу. Сроки строительства образовательного учреждения и источники финансирования будут обсуждаться после выхода проекта с экспертизы, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на запрос «Нового Калининграда».



Проектная документация разрабатывалась компанией «АСГАРД» в рамках муниципального контракта, заключенного с администрацией Гурьевского округа. «В настоящее время проектная документация находится в ГАУ КО „Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве“, — сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на министерство образования. — Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы — ІІ квартал 2024 года. Источники финансирования и сроки строительства школы по ул. Анны Бариновой будут определены после получения положительного заключения государственной экспертизы».

Напомним, губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии 29 ноября 2023 года сообщил, что средства на строительство второго корпуса «Школы будущего» в поселке Большое Исаково не заложены.

При этом в протоколе заседания комиссии министерства финансов региона от 23 октября 2023 года отмечалось, что в рамках госпрограммы «Развитие образования» было предусмотрено строительство нового корпуса «Школы будущего» на 1 000 мест по ул. Анны Бариновой с объемом финансирования из федерального бюджета 707,2 млн рублей. Но поскольку выход документации с экспертизы прогнозировался не ранее декабря 2023 года, министерство образования региона направило в Министерство просвещения РФ обращение «о замене объекта строительство корпуса „Школы будущего“ на 1 000 мест на строительство двух школ с меньшей мощностью — нового корпуса общеобразовательной школы №№ 11 по ул. Мира в г. Калининграде на 630 мест и реконструкцию МАОУ СОШ № 1 в городе Светлогорске на 624 места».