Алиханов: денег на строительство второго корпуса «Школы будущего» в Исаково нет

Средства на строительство второго корпуса «Школы будущего» в поселке Большое Исаково не заложены, сообщил губернатор Антон Алиханов во время прямой линии 29 ноября.

«Эта школа предусмотрена генеральным планом Гурьевского округа. Средств пока на нее в бюджетах не заложено, но этот вопрос мы обсуждали с [министром просвещения РФ] Сергеем Сергеевичем Кравцовым, когда он на прошлой неделе приезжал в Калининград, — сказал глава региона. — И мы сейчас просим, чтобы средства были выделены как минимум на две школы — в треугольнике между Арсенальной, Невского и Артиллерийской [в Калининграде] и на второй корпус „Школы будущего“».

По словам Антона Алиханова, власти осознают, что из-за нехватки школы в поселке складывается «достаточно напряженная обстановка». «В эту школу ходит много детей практически со всех прилегающих поселков, не только из Исаково, поэтому она там совершенно точно нужна, и мы каким-то образом найдем способ, как ее профинансировать и построить. Либо через федеральный центр, либо самостоятельно, но, к сожалению, пока средства в бюджет не заложены, работу ведем».

Губернатор отметил, что сейчас в Гурьевском районе строятся школы в поселке Луговое и Гурьевске. С первой проблем, по словам Алиханова, нет, однако концессионер школы в Гурьевске так и не получил положительное заключение экспертизы проектной документации. «Есть переживания, мы ведем работы, чтобы стройку активизировать, выйти с проектной документацией и приступить к основному объему строительных работ», — сказал глава региона.

Ранее стоимость нового корпуса «Школы будущего» в Большом Исаково на 1000 мест оценивалась в 1,31 млрд руб. Власти также сообщали о выделении на эту стройку средств федерального бюджета. Завершить ее планировали до 31 декабря 2024 года.