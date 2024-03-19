В Госдуме предупредили о рассылке электронных повесток в весенний призыв

В период весеннего призыва, с 1 апреля по 15 июля, в России будут рассылать электронные повестки в военкомат. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РБК со ссылкой на RTVI.



«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва», — сказал депутат. Вместе с тем он отметил, что основным способом оповещения останется бумажная повестка.

Картаполов заверил, что граждан, призываемых на срочную службу, не будут направлять в зону специальной военной операции на Украине. «Естественно, не будут», — сказал парламентарий.

Закон об электронных повестках и создании единого реестра воинского учета был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года. Электронные повестки юридически приравнены к бумажным. Они будут считаться врученными с момента их размещения в соответствующем реестре, а отправленные по почте — с момента доставки.