В Госдуме предупредили о рассылке электронных повесток в весенний призыв

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В период весеннего призыва, с 1 апреля по 15 июля, в России будут рассылать электронные повестки в военкомат. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РБК со ссылкой на RTVI.

«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва», — сказал депутат. Вместе с тем он отметил, что основным способом оповещения останется бумажная повестка.

Картаполов заверил, что граждан, призываемых на срочную службу, не будут направлять в зону специальной военной операции на Украине. «Естественно, не будут», — сказал парламентарий.

Закон об электронных повестках и создании единого реестра воинского учета был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года. Электронные повестки юридически приравнены к бумажным. Они будут считаться врученными с момента их размещения в соответствующем реестре, а отправленные по почте — с момента доставки.

Со дня получения документа и до явки в военкомат гражданам запрещается выезд из РФ. Соответствующий закон Путин подписал летом прошлого года.

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