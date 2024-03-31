Путин подписал указ о начале с 1 апреля весеннего призыва в армию

В понедельник, 1 апреля, в России стартует весенний призыв в армию. Соответствующий указ, подписанный президентом Путиным, опубликован на портале правовой информации.



В документе отмечается, что призывная кампания продлится с 1 апреля по 15 июля, на военную службу призовут 150 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Также в указе содержится пункт об увольнении с военной службы солдат, матросов, сержантов, старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Напомним, в этом году весенний призыв проходит по новым правилам. Верхняя граница призывного возраста с 1 января 2024 года была повышена с 27 до 30 лет, а нижняя граница осталась неизменной.