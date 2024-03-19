Корпус школы № 12 по ул. Багратиона закрывается на ремонт, детей переведут

1 сентября бывшая школа № 16 по ул. Багратиона (в прошлом году ее объединили со школой № 12) закрывается на реконструкцию. Об этом сообщила журналистам после оперативного совещания во вторник, 19 марта, глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



По ее словам, предстоят «работы по фасаду, крыше, это реконструкции всего здания». Работы планируется завершить до конца года. На это время учащихся переведут в школу № 17.