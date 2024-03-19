Минпросвещения России допускает возможность дополнения уроков музыки патриотическими песнями современных авторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Татьяну Васильеву.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что Минпросвещения поддерживает инициативу включить в учебную программу школьных уроков музыки изучения творчества группы «Любэ», Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других современных патриотических исполнителей.

«Минпросвещения России готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету „Музыка“ песнями патриотической направленности современных авторов», — замглавы ведомства.

Также она утонила, что сейчас на уроках музыки изучаются классические произведения патриотической направленности. «Значительное внимание в этих программах уделяется народной музыке России, освоение которой направлено на пробуждение у обучающихся интереса к истокам родной культуры», — отметила Васильева.