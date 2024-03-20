Погода в Калининграде 20 марта

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В среду, 20 марта, в Калининградской области ожидается прохладная туманная погода с низкой облачностью. Вероятность осадков 0%. Атмосферное давление в пределах нормы — 766 мм рт.ст. Максимальная температура воздуха днём — +8°C. В ночные часы столбик термометра опустится до +3°C. Ветер южный, слабый до 2 м/с. Относительная влажность воздуха — 61–83%. По сведениям Гидрометцентра России, за ночь в регионе может выпасть до 0,8 мм осадков.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие значения температур в Зеленоградске, Балтийске и Пионерском днём (до +7°C). Ночью на побережье, напротив, будет теплее, чем на остальной территории региона — около 0°C. В Железнодорожном, Краснознаменске, Гусеве и Озёрске ожидаются заморозки до −3°C, в остальных муниципалитетах — до −2°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», днём в столице региона будет пасмурная погода без осадков. Ночью вероятен небольшой дождь.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в ближайшую неделю в регионе за счёт преобладания атлантических циклонов ожидается «относительно тёплая погода с периодическими осадками». «Такой характер погодного режима, вероятно, будет ждать нас и в начале апреля», — отмечают синоптики.

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