За месяц в регионе сильнее всего подорожали изделия из птицы и овощи

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Из продовольственных товаров в феврале в Калининградской области сильнее всего подорожали капуста, морковь и кулинарные изделия из птицы. Такие данные приводит Калининградстат.

По данным ведомства, цена за килограмм капусты по сравнению январем увеличилась на 19% — до 59 рублей, моркови — на 12,5%, до 65 рублей. Изделия из птицы подорожали на 10,2% — до 547 рублей. В перечень продтоваров, стоимость которых существенно увеличилась в феврале, вошли также сухофрукты и огурцы. Они подорожали на 9,4% (до 783 рублей) и 7,2% (до 325 рублей), соответственно.

В списке продуктов, которые сильнее всего подешевели, на первой позиции — апельсины. Стоимость килограмма этих фруктов уменьшилась на 10,6% — до 142 рублей. На втором месте оказалась гречневая крупа, которая подешевела на 7% — до 98 рублей за килограмм, на третьем — мясные консервы, цена которых снизилась на 5,3% — до 666 рублей за килограмм. В перечень также вошли помидоры и мороженые креветки, подешевевшие на 4,8% (до 275 рублей) и 4,4% (до 733 рублей) соответственно.

В январе Калининградстат фиксировал существенное подорожание свеклы. По данным ведомства, цена за килограмм этой продукции по сравнению с декабрем увеличилась на 27,8%. Наиболее значительное снижение цены было зафиксировано на чеснок: 9,9%.

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