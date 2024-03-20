В БСМП спасли кисть руки пациенту, повредившему пальцы циркулярной пилой

Медики БСМП спасли кисть руки калининградцу, травмировавшему пальцы циркулярной пилой. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Калининградец получил травму 15 марта. Сорвавшимся диском циркулярной пилы ему были повреждены пальцы на руке, со второго по пятый. Состояние больного при поступлении оценивалось как средней степени тяжести. Операция длилась в течение двух часов. Травматолог-ортопед Евгений Кавун провел восстановление костных структур и сухожилий, чтобы в перспективе пальцы могли двигаться и сгибаться.

В первое время после операции у пациента наблюдалось нарушение чувствительности. Но уже за минувшие сутки он отметил, что стал ощущать в поврежденных органах импульсы, подобные слабым электрическим разрядам. Теперь пациенту предстоит «достаточно сложный и зачастую очень болезненный» процесс реабилитации, который может занимать до нескольких месяцев.

В свою очередь оперировавший пациента врач дал калининградцам рекомендации, как следует действовать, попав в подобную ситуацию. Если произошло травматическое повреждение частей конечностей, Евгений Кавун предостерег от их помещения в очень холодную емкость, к примеру, со льдом: «Чтобы не произошло некроза – гибели сосудов, – сначала поврежденные органы надо погрузить в пакет с прохладной водой – чуть ниже комнатной температуры, затем взять второй пакет, более холодный, и поместить один в один. То есть чтобы не было прямого контакта частей конечности с холодом. И, конечно, надо чтобы пациент как можно скорее попал в больницу», — пояснил медик.