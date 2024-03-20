В суде Нестерова стартует процесс по делу о контрафакте сигарет на 411 млн руб.

В Нестеровский районный суд поступило уголовное дело о незаконном обороте контрафактных сигарет. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, с декабря 2015 по декабрь 2017 года подсудимый вступил в организованную группу, занимавшуюся нелегальным производством и продажей немаркированных сигарет. Мужчина организовал закупку сырья, тары и упаковки. Вместе с соучастником подыскал неосведомленных водителей и транспорт для перевозки сигарет к месту хранения. Затем подготовил документы, которые позволяли перевезти табачную продукцию в другой регион, но при этом не давали права продавать произведенные сигареты на территории России за пределами Калининградской области.

В период с 8 июня 2018 года по 22 сентября 2020 года четверо участников преступной группы произвели 6 749 279 немаркированных пачек сигарет и приобрели еще 96 500 пачек сигарет без акцизных марок. Товар незаконно хранился на двух складах Калининградской области, после чего часть партии была отправлена паромом из Балтийска в Усть-Лугу и затем в Московскую область для продажи, а другая часть переправлена на территорию Евросоюза. Общая рыночная стоимость немаркированных табачных изделий составила 411 227 690 рублей. Полученными деньгами подельники распорядились по своему усмотрению.

Действия подсудимого следствием квалифицированы по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере; по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ — незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершенное организованной группой. Судебное заседание назначено на 21 марта 2024 года.