Погода в Калининграде 21 марта

Днем в четверг, 21 марта, в Калининградской области ожидается прохладная облачная погода, кратковременные осадки в виде дождя. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха днем составит +9°C. Ветер южный, 4 метра в секунду, давление — 760 миллиметра. Ночью облачно, без осадков, температура +3°C.
По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске температура воздуха днем составит +7°C, ночью +5°C. На востоке области днем ожидается +10°C, в ночь на вторник 0...+1С°. На всей территории региона ожидаются дожди.
По данным прогноза «Нового Калининграда», утром будет пасмурно, дожди пройдут в основном днем и вечером. В первой половине дня и днем температура воздуха составит +7...+8°C , вечером +6°C. Влажность 85%.
В ночь на пятницу столбик термометра опустится до +3,5°C, осадков не ожидается, пасмурно.Портал «Метеонова» отмечает, что в настоящее время в регионе продолжается цветение ольхи и ивы. При этом не ожидается заметного влияния погодных факторов на цветение, в связи с чем самочувствие у людей, страдающих аллергией на пыльцу, может ухудшиться.