Час «Балтийского долголетия» оценили в 291 рубль 62 копейки

Министерство социальной политики установило стоимость одного часа предоставления услуги в рамках проекта «Балтийское долголетие» в сумме 291,62 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.



Как отмечается на сайте министерства, средства будут выделяться на конкурсной основе в виде грантов организациям, реализующим проекты поддержки активного долголетия граждан старшего поколения. Сумма одного гранта — не более 500 тысяч рублей. В трехлетнем бюджете на грантовую поддержку подобных инициатив в целом заложено 90 млн рублей.