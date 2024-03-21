Возведение «Парка света» в Гурьевске затормозилось из-за импортозамещения

Возведение «Парка света» в Гурьевске затормозилось из-за импортозамещения
изображение: konkurs.gorodsreda.ru
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Власти Гурьевска обещают открыть «Парк света» стоимостью 400 млн рублей в мае-июне 2024 года. Как сообщил в четверг на заседании Законодательного собрания Калининградской области глава Гурьевского округа Сергей Подольский, сроки сдвинулись из-за необходимости внести изменения в проект из-за замены импортного оборудования на российское.

«Парк реализуется, и вот буквально мы должны были его запустить, — сказал Подольский. — Но в силу того, что было очень много импортного оборудования, пришлось его перепроектировать, перепрофилировать на российское». Глава администрации выразил надежду, что парк откроется в мае-начале июня. «Парк будем запускать ночью. Он сумасшедший будет парк, такой будет единственный в нашей стране», — сказал он, отметив, что на парк тратится порядка 400 млн. рублей, основные средства — федерального бюджета.

Напомним, «Парк света» в Гурьевске вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших концепций комфортной городской среды в малых городах в 2021 году. Власти муниципалитета в том же году выделили 8 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. В 2022 торги на благоустройство территории парка за 367 млн рублей выиграло НПО «Акваинж» из Санкт-Петербурга. Работы должны были завершиться к ноябрю 2023 года.

«Парк света» разместится на территории существующего парка культуры и отдыха возле городского стадиона. Площадь благоустройства — 8,37 га. Запроектированы, в том числе зоны отдыха, маршрут для скандинавской ходьбы, пешеходные дорожки, спортплощадки, туалеты, комнаты матери и ребёнка, «зооуголок».

«Световая концепция подчеркивает планировочную и образную дихотомию парка: в „структурной“ части парка предлагается яркое функциональное освещение и наполнение световыми инсталляциями», — отмечалось в проекте.

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