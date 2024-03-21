Горвласти выделяют 10,5 млн рублей на ремонт набережной Преголи

Горвласти выделяют 10,5 млн рублей на ремонт набережной Преголи
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Власти Калининграда выделяют 10,5 млн рублей на ремонт набережной Преголи со стороны Московского проспекта до Деревянного моста. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Средства выделены на текущий год. Подрядчика ищет МКУ «Калининградская служба заказчика».

О завершении проектирования благоустройства набережных вокруг острова Канта — в пределах «Музейного квартала» — глава администрации Калининграда Елена Дятлова говорила в мае 2023 года. Осенью 2022 года власти показали, как будет выглядеть территория после ремонта.


Изображение: администрация Калининграда

Работы планируют производить в 6 этапов: Московский пр-т от Эстакадного моста до моста «Деревянный»; ул. Октябрьская (от моста «Деревянный» до моста «Медовый»); ул. Эпроновская (от моста «Юбилейный» до ул. Новый вал); Старопрегольская наб. от ул. Эпроновской до Ленинского пр-та; территория вокруг Музея изобразительных искусств; ул. Портовая (от Эстакадного моста в сторону двухъярусного).

Вопрос необходимости срочного ремонта набережной Преголи в районе эстакадного моста поднимался еще в 2018 году.

Провалы и трещины: как сейчас выглядят набережные будущего «Музейного квартала»

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