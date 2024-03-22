Погода в Калининграде 22 марта

В пятницу, 22 марта, в Калининградской области ожидается пасмурная погода и небольшие дожди. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в Калининграде прогреется до плюс 7-8°C. Ветер юго-западный, слабый — до 5 метров в секунду, давление — 756 миллиметров рт. ст. Ночью также возможен небольшой дождь, а температура поднимется не выше +2°C.



По данным синоптиков, на побережье и на востоке региона температура в среду днем будет примерно одинаковой (+7°C), но в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске она будет на градус выше. Небольшой кратковременный дождь стоит ожидать в течение всего дня.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в течение дня ожидается морось и пасмурная погода. Утром воздух прогреется до +4°C , днем до +7°C, а вечером — почти до +8°C. Влажность 98%. В ночь на среду прогнозируется усиление дождя.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 22 марта не ожидается. В ведомстве прогнозируют облачную с прояснениями погоду, юго-западный и западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью, по данным МЧС, +2...+5°С, днём +4...+9°С. Видимость 3-7 км.