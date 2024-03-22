Калининградцев призывают поучаствовать в подсчете тюленят на побережье

В Калининградской области собираются подсчитать детенышей тюленей на побережье Балтики. Анонс акции, к которой экологи намерены привлечь волонтеров, появился в паблике «Института Балтийского моря».



Уточняется, что учёт тюленей на побережье с участием общественников проходит уже третий год.

«Благодаря волонтерам мы смогли посчитать тюленят на протяжении всего Калининградского побережья (а это 157 км!). В результате удалось получить уникальную научную информацию о состоянии популяции серого тюленя, — сообщают экологи. — В этом году организаторы надеются повторить успех и с помощью любящих природу людей посчитать не только детёнышей, но и взрослых, а также погибших особей».

Акция по учёту тюленей в 2024 году пройдёт в субботу, 30 марта. Для участия в ней нужно заранее выбрать удобный для наблюдения участок, проверить, свободен ли он, и сообщить об этом координатору акции (вайбер/вотсап/телеграм — 89062331773, Анна). После этого организаторы вышлют дополнительные инструкции по подсчёту.

Перед подсчётом организаторы предлагают участникам одеваться по погоде, полностью зарядить телефон и по возможности взять с собой бинокль.

На участке наблюдения необходимо быть 30 марта в 10 утра, зафиксировать начальную и конечную точку маршрута геометками, сделать фото начальной точки. При обнаружении объекта учёта сфотографировать и сделать его описание (примерные размеры, цвет шерсти, наличие пятен, ран, повреждений), а также зафиксировать координаты, время и дату находки.