Крупин объяснил, почему Янтарному выгодно быть сельской территорией

Янтарный городской округ благодаря статусу сельской территории может претендовать на включение в специальную программу, предусматривающую ремонт и реконструкцию различных объектов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу глава местной администрации Артур Крупин.



Он пояснил, что Янтарный вошел в программу комплексного развития сельских территории, поскольку в городской округ, помимо самого Янтарного, входят Синявино и Покровское, которые являются сельскими территориями.

«Этот статус дает участие в программе. Мы приступили к капремонту Дома культуры, также [в рамках программы] будут реконструироваться очистные сооружения», — сообщил Артур Крупин.