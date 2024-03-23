Погода в Калининграде 23 марта

В субботу, 23 марта, в Калининградской области ожидается пасмурная погода и небольшие дожди. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в Калининграде прогреется до +7°C. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление — 750 миллиметров рт. ст. Ночью столбик термометра опустится до +1-2°C.

По данным синоптиков, температура воздуха на востоке региона составит около +8°C, в приморской зоне — около +6°C). В течение дня стоит ожидать небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), в Калининграде 23 марта будет утром воздух прогреется до +6,6°C , днем до +7°C, а вечером похолодает до +3,6°C. Влажность 95%. Ветер западный — 4 метра в секунду.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, на территории Калининградской области ожидается облачная погода, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный — 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +5 до +9°С.

«Обильные осадки при прохождении волнового циклона затронут преимущественно центральную и восточную часть области во второй половине суток (после обеда) — Правдинский, Озерский, Нестеровский, Черняховский, Гусевский, Краснознаменский район, — отмечают синоптики сообщества „Погода и метеоявления в Калининградской области“. — На западе региона и в Калининграде осадки будут слабее — возможен небольшой/умеренный дождь. <...> Не исключен переход дождя в дождь с мокрым снегом на востоке области в вечерние часы, однако такой сценарий маловероятен из-за устойчивого плюса в приземном слое».