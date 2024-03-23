Журналиста Кирилла Набутова признали иноагентом

Журналиста Кирилла Набутова признали иноагентом
Кирилл Набутов. Фото: Александр Савин / Wikimedia Commons (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Министерство юстиции РФ 22 марта объявило иноагентом спортивного журналиста Кирилла Набутова, сообщается на сайте ведомства.

«К.В. Набутов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в публикации.

Также список иноагентов пополнили правозащитник Александр Скобов, проект «Лаборатория публичной социологии», издание «Смола» и проект T-invariant. Кроме того, в реестр включили некоммерческое партнерство «Викимедиа.ру». Это юридическое лицо было учреждено Станиславом Козловским, ранее признанным иноагентом.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter