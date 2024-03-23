Журналиста Кирилла Набутова признали иноагентом

Министерство юстиции РФ 22 марта объявило иноагентом спортивного журналиста Кирилла Набутова, сообщается на сайте ведомства.

«К.В. Набутов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в публикации.

Также список иноагентов пополнили правозащитник Александр Скобов, проект «Лаборатория публичной социологии», издание «Смола» и проект T-invariant. Кроме того, в реестр включили некоммерческое партнерство «Викимедиа.ру». Это юридическое лицо было учреждено Станиславом Козловским, ранее признанным иноагентом.

