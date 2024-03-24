Погода в Калининграде 24 марта

Днем в воскресенье, 24 марта, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +7°C.



В приморских муниципалитетах днем будет чуть прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +6°C.

Скорость ветра составит в регионе три-четыре метра в секунду, влажность — 98 процентов, давление — 749 миллиметров. По данным прогноза «Нового Калининграда», к вечеру в Калининграде похолодает до +4°C. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до 0... +1°C, осадков синоптики не прогнозируют.