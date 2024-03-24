В регионе рекомендуют заранее готовить заявления на зачисление в первые классы

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В областном правительстве рекомендуют жителям региона заранее подготовить черновики заявлений на зачисление в первые классы. Это можно сделать на портале госуслуг, сообщили в воскресенье, 24 марта, в пресс-службе областного правительства. 

«Рекомендую родителям будущих первоклассников воспользоваться удобным цифровым сервисом и подготовить черновик заявления заранее. 1 апреля достаточно будет просто нажать одну кнопку для отправки уже заполненной формы», — привели в кабмине слова министра цифровых технологий и связи Левана Дараселии.

Власти уверяют, что создать заявление «легко, так как большинство полей заполняется автоматически». Черновик должен сохраниться в личном кабинете.

Как сообщалось ранее, для жителей Калининграда прием заявлений начнется 1 апреля в 10:00, для других муниципальных образований — 1 апреля в 14:00. Также будет доступна запись в интернаты независимо от места регистрации ребенка. Министр образования региона Светлана Трусенева призвала всех родителей будущих первоклассников воспользоваться для подачи заявлений порталом госуслуг.

Прием документов в школы по месту регистрации продлится до 30 июня. Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений. Уведомление об этом придет в личный кабинет родителя, который подавал заявление.

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