Фирма из Санкт-Петербурга выиграла торги на паспортизацию улиц в Калининграде

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Власти Калининграда заключили контракт с компанией из Санкт-Петербурга на паспортизацию улиц. По итогам электронного аукциона договор на 33 млн рублей подписан с компанией «Цириус». Информация об этом опубликована на портале госзакупок. 

Начальная цена контракта на паспортизацию автодорог общего пользования в Калининграде составляла 85,3 млн рублей. Всего на торги было подано четыре заявки, все их признали соответствующими требованиям. «Цириус» предложил наименьшую цену за выполнение работ. Деньги на эти цели выделяют из городского бюджета.

Подрядчик должен разработать паспорта для 518 объектов улично-дорожной сети, еще для 230 объектов их требуется актуализировать. Компании предстоит провести геодезические работы и видеосъемку дорожной лабораторией, после чего подготовить планы-схемы и другие документы. Мероприятия необходимо выполнить в течение 420 дней с даты заключения контракта.

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