Погода в Калининграде 25 марта

Днем в понедельник, 25 марта, в Калининградской области ожидается прохладная облачная погода, существует вероятность осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха составит +8°C, ночью +1°С. Ветер западный, слабый. Давление — 753 мм ртутного столба.



В приморских муниципалитетах днем будет чуть прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +7°C. На востоке области — +8°C, ночью столбик термометра опустится до 0°C

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в понедельник утром будет малооблачно, днем — малооблачно, дождь. Утром температура составит +4°C. Днем — до 7,1°C. В ночь на вторник столбик термометра опустится до +1,9°C, ночью осадков синоптики не прогнозируют.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют по области температуру +5...+9°С. По их данным, вероятны локальные кратковременные заряды дождя/ледяной крупы преимущественно в дневные часы.

Согласно данным оперативного прогноза областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 25 марта не ожидается. Видимость составит три-шесть километров. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 метра.