Регион остался на 51-м месте по уровню зарплат в малых и средних городах

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Калининградская область по итогам 2023 года сохранила 51-е место по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Очередной рейтинг, составленный экспертами РИА «Новости», опубликовали в понедельник, 25 марта.

Как утверждается в исследовании, средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах составила в 2023 году 49 тысяч рублей с учетом выплаты НДФЛ, за год она выросла в регионе на 15,2%. На эти деньги жители могут приобрести 2,25 фиксированного набора товаров и услуг.

В рейтинге за 2022 год Калининградская область находилась на той же позиции с уровнем зарплаты 42 600 рублей. Утверждалось, что на эти деньги жители малых и средних городов могут приобрести 2,07 фиксированного набора товаров и услуг.

Лидерами по уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах, как и в предыдущие годы, стали северные и дальневосточные регионы. На первом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 128 300 рублей. Замыкают список Чечня и Ингушетия, где средние зарплаты составляют 29 300 и 26 700 рублей соответственно.

«В целом за три последних года номинальные зарплаты выросли на 43%. В денежном выражении среднемесячная зарплата в России с учетом выплаты НДФЛ превысила 64 тысячи рублей в месяц», — отмечается в исследовании. Эксперты связывают быстрый рост оплаты труда, отраженный в официальных данных, с дефицитом трудовых ресурсов.

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