Участникам СВО из Калининградской области недоплатили 30 млн рублей

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После вмешательства прокуратуры Калининградской области участникам СВО было перечислено более 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 25 марта.

«Установлено, что Центром социальной поддержки населения неправомерно отказано в назначении единовременной выплаты гражданам, получившим ранение или травму при участии в Специальной военной операции», — говорится в сообщении. Всего речь о 123 участниках СВО. Прокуратурой внесены представления директору Центра социальной поддержки, а также заместителю председателя правительства Калининградской области (в регионе социальный сектор курирует вице-премьер Илья Баринов — прим. «Нового Калининграда»). После этого единовременные выплаты были перечислены.



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