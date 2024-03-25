Участникам СВО из Калининградской области недоплатили 30 млн рублей

После вмешательства прокуратуры Калининградской области участникам СВО было перечислено более 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 25 марта.



«Установлено, что Центром социальной поддержки населения неправомерно отказано в назначении единовременной выплаты гражданам, получившим ранение или травму при участии в Специальной военной операции», — говорится в сообщении. Всего речь о 123 участниках СВО. Прокуратурой внесены представления директору Центра социальной поддержки, а также заместителю председателя правительства Калининградской области (в регионе социальный сектор курирует вице-премьер Илья Баринов — прим. «Нового Калининграда»). После этого единовременные выплаты были перечислены.