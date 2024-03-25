На проведение Дня Победы в регионе выделяют почти 8 млн рублей

В 2024 году на проведение Дня Победы в Калининградской области выделяют 7,7 млн рублей. Анонс тендера по выбору подрядчика опубликован на сайте областного Центра торгов.
Деньги предусмотрены на услуги по организации и проведению мероприятий в честь Дня Победы, включая их техническое обеспечение. Заказчиком выступает госучреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ».Как сообщал ранее министр обороны России Сергей Шойгу, в 2024 году военные парады пройдут в 28 городах. Входит ли в этот список Калининград, пока неизвестно. В пресс-службе Балтфлота «Новому Калининграду» пояснили, что планы по проведению парада будут озвучены позднее.