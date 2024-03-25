На проведение Дня Победы в регионе выделяют почти 8 млн рублей

Все новости по теме: День Победы

В 2024 году на проведение Дня Победы в Калининградской области выделяют 7,7 млн рублей. Анонс тендера по выбору подрядчика опубликован на сайте областного Центра торгов.

Деньги предусмотрены на услуги по организации и проведению мероприятий в честь Дня Победы, включая их техническое обеспечение. Заказчиком выступает госучреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ».

Как сообщал ранее министр обороны России Сергей Шойгу, в 2024 году военные парады пройдут в 28 городах. Входит ли в этот список Калининград, пока неизвестно. В пресс-службе Балтфлота «Новому Калининграду» пояснили, что планы по проведению парада будут озвучены позднее.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter