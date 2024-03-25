В Светлогорске разрешили вырубить 80 деревьев (фото)

На улице Сосновой в Светлогорске разрешили вырубить 80 деревьев. Порубочные билеты опубликованы на сайте муниципального образования.



Всего на вырубку на ул. Сосновой выдано два разрешения, оба — физическому лицу, данные которого не указаны. 66 деревьев подлежат уничтожению в целях санитарной рубки, ещё 14 — для предотвращения аварийных ситуаций. В акте лесопатологического обследования отмечено, что повреждения, которые имеют указанные деревья, в дальнейшем могут привести «не только к гибели насаждений, но и к распространению болезней леса и вредителей на другие участки». Всего было обследовано 727 деревьев. Площадь уничтожаемых насаждений — 160 кв. метров. Вырубке подлежат дубы, берёзы, ели, рябины, сосны и пихта.





Фото: сайт администрации Светлогорского городского округа

Порубочные билеты выданы 21 марта и действуют до 31 октября 2024 года. Стоимость компенсационного озеленения составляет порядка 143 тыс. рублей. Взамен вырубленных деревьев, согласно проекту, должны высадить 67 черешчатых дубов возрастом не менее 10 лет на том же участке. Работы должны быть проведены в сентябре — октябре 2024 года «в период положительных температур». В течение года необходимо осуществлять полив и уход за высаженными растениями.

Вырубка запланирована на участке с кадастровым номером 39:17:010026:71. Согласно данным публичной кадастровой карты, земля предназначена для индивидуального жилищного строительства.