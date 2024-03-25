Облвласти: матч «Балтики» 30 марта пройдет при усиленных мерах безопасности

Запланированный на 30 марта футбольный матч РПЛ между клубами «Балтика» (Калининград) и «Пари НН» (Нижний Новгород), пройдет на стадионе «Ростех-арена» в Калининграде при усиленных мерах безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова.

«Матч „Балтика“ — „Пари НН“ состоится на стадионе „Ростех-арена“ 30 марта. Будут приняты повышенные меры безопасности. На входах на стадион будет проводиться усиленный досмотр. Также будет усилена охрана на стадионе, в том числе перед началом и во время матча», — сообщил Лысков.

Напомним, что после теракта в «Крокус Сити Центре» власти региона заявили об усилении мер безопасности

