Облвласти: матч «Балтики» 30 марта пройдет при усиленных мерах безопасности

Все новости по теме: Балтика

Запланированный на 30 марта футбольный матч РПЛ между клубами «Балтика» (Калининград) и «Пари НН» (Нижний Новгород), пройдет на стадионе «Ростех-арена» в Калининграде при усиленных мерах безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова.

«Матч „Балтика“ — „Пари НН“ состоится на стадионе „Ростех-арена“ 30 марта. Будут приняты повышенные меры безопасности. На входах на стадион будет проводиться усиленный досмотр. Также будет усилена охрана на стадионе, в том числе перед началом и во время матча», — сообщил Лысков.

Напомним, что после теракта в «Крокус Сити Центре» власти региона заявили об усилении мер безопасности


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter