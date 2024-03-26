Петербуржец вёз в Калининград незадекларированный геодезический дрон (фото)

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В Нестерове сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили у одного из пассажиров следовавшего из Санкт-Петербурга в Калининград поезда беспилотный воздушный летательный аппарат для проведения геодезических работ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе таможенного контроля поезда, прибывшего с территории Литвы, выяснилось, что один из пассажиров везет 3 пластиковых кейса и матерчатую сумку с незадекларированными радиоэлектронными средствами, бывшими в употреблении. У мужчины обнаружили радиоуправляемый промышленный квадрокоптер с пультом управления и переносной портативной радиостанцией, зарядную станцию с аккумуляторными батареями, спутниковые геодезические приемники, лазерный сканер для квадрокоптера. Как объяснил владелец, оборудование он ввозил на территорию области для личного пользования с целью проведения геодезических работ. 

«Согласно заключению таможенного эксперта, рыночная стоимость выявленных и изъятых товаров составила 3,7 млн рублей. Не задекларировав товары, гражданин РФ совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП России», — отметили в ведомстве. 

Фото пресс-службы областной таможни

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