Петербуржец вёз в Калининград незадекларированный геодезический дрон (фото)

В Нестерове сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили у одного из пассажиров следовавшего из Санкт-Петербурга в Калининград поезда беспилотный воздушный летательный аппарат для проведения геодезических работ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе таможенного контроля поезда, прибывшего с территории Литвы, выяснилось, что один из пассажиров везет 3 пластиковых кейса и матерчатую сумку с незадекларированными радиоэлектронными средствами, бывшими в употреблении. У мужчины обнаружили радиоуправляемый промышленный квадрокоптер с пультом управления и переносной портативной радиостанцией, зарядную станцию с аккумуляторными батареями, спутниковые геодезические приемники, лазерный сканер для квадрокоптера. Как объяснил владелец, оборудование он ввозил на территорию области для личного пользования с целью проведения геодезических работ.

«Согласно заключению таможенного эксперта, рыночная стоимость выявленных и изъятых товаров составила 3,7 млн рублей. Не задекларировав товары, гражданин РФ совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП России», — отметили в ведомстве.

Фото пресс-службы областной таможни