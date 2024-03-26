Возле корпуса БФУ строители обнаружили засыпанного в воронке красноармейца (фото)

Возле корпуса БФУ строители обнаружили засыпанного в воронке красноармейца (фото)
Фото: Руслан Хисамов
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В Калининграде рядом с корпусом БФУ имени Канта на улице Невского строители обнаружили человеческие костные останки. Как рассказал «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, о находке в понедельник, 25 марта, сообщили строители. Рабочие оперативно обратились в полицию и Следственный комитет, приостановили работы.

«На месте провели эксгумационные работы, — рассказал о подробностях Хисамов. — На поверхность были извлечены костные останки одного человека и фрагменты советского военного снаряжения: котелок без крышки, фрагмент чайной ложки, две ручные гранаты Ф-1 с вкрученными пробками, стальную пряжку от брезентового брючного ремня, фрагменты армейских ботинок».

Поисковиками предварительно установлено, что погибшему было около 30-40 лет, его рост около 150-160 см.

«Можно предположить, что красноармеец в окопе был засыпан взрывом снаряда во время штурма крепостных сооружений Кенигсберга, — считает Хисамов. — Рядом расположены оборонительные сооружения Литовского Вала и башня Дона.

Останки направлены на судебно медицинскую экспертизу, по завершении которой погибший в бою красноармеец будет захоронен с отданием воинских и духовных почестей на одном из мемориалов Калининграда».

Фото: Руслан Хисамов

Согласно опубликованным на портале «Память народа» журналам боевых действий, в этом районе в апреле 1945-го действовали бойцы 13-го, 200-го и 261-го стрелковых полков 2-й стрелковой дивизии Красной армии. В боевом донесении 261-го стрелкового полка сообщалось, что его бойцы зашли на территорию ипподрома (он находился на месте сегодняшнего ресторанного комплекса «Резиденция королей») 9 апреля, захватив 15 солдат и офицеров противника в плен, а также 50 винтовок и 6 пулеметов в качестве трофеев. Сложившаяся боевая обстановка заставила противника до наступления темноты 9 апреля послать парламентера с белым флагом от командования 367-й дивизии вермахта в боевые порядки 13-го полка. В результате переговоров дивизия, от которой оставалось 5500 солдат, сдалась в плен вместе с командиром, генерал лейтенантом Германом Хэнле (Hermann Hähnle), тремя полковниками и 130 другими офицерами.

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