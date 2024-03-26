Суммарный коэффициент рождаемости в РФ достиг минимума с 2012 года

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В России с 2015 года отмечается неуклонное снижение суммарного коэффициента рождаемости (число детей в расчете на одну женщину). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на предварительные данные Росстата, опубликованные в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Согласно представленным данным, в 2012 году число детей в расчете на одну женщину в РФ составляло 1,69, в 2013 году — 1,71, в 2014 году — 1,75. В 2015 году данный коэффициент был равен 1,78, в 2016 году — 1,76. В 2017 году он составлял 1,62, в 2018 он был 1,58, в 2019 — 1,5, а в 2020 году — 1,51. В 2021 году показатель составил 1,5, в 2022 году — 1,42, а в 2023 — 1,41.

В то же время, как отмечает информагентство РБК со ссылкой на Минтруда РФ, число третьих и последующих детей в расчете на одну женщину, напротив, выросло, а снижение суммарного коэффициента рождаемости в 2023 году замедлилось.

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