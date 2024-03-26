«Продвижение и престиж»: Калининградский зоопарк вошел в Ассоциацию парков России

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Калининградский зоопарк приняли в Ассоциацию парков России. Во вторник, 26 марта, было получено соответствующее подтверждение, написала на своей странице «ВКонтакте» директор зоосада Светлана Соколова.

«Зачем нам это нужно? Ответ, как мне кажется, очевиден — мы не только ЗОО, но и ПАРК с великолепной дендрологической коллекцией, за которой нужен постоянный профессиональный уход и которой нужно развитие, основанное на современных профессиональных знаниях. А участие в любой ассоциации — это развитие профессиональных компетенций через участие в тематических конференциях, семинарах, форумах и т.д.; получение актуальной информации „из первых рук“ о новинках по оборудованию и технологиям; сотрудничество в рамках общих проектов; продвижение и престиж учреждения на федеральном уровне», — пояснила Светлана Соколова.

Также она уточнила, что в составе Ассоциации парков России уже более 300 членов, включая Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», Парк «Зарядье», Сады Русского музея, государственный музей-заповедник «Царицыно» и другие. При этом Калининградский зоопарк, стал вторым зоосадом в этой ассоциации наряду с московским.

«Уже в ближайшее время специалисты зоопарка смогут принять участие во всех мероприятиях ассоциации, в числе которых и IV Международная выставка-конференция по созданию, обслуживаю и развитию комфортной городской среды (в т.ч. парковых пространств и особо охраняемых природных территорий), и III Всероссийский форум по благоустройству „Импортозамещение. Сделано в России“», — добавила Соколова.

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