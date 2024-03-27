Погода в Калининграде 27 марта

Погода в Калининграде 27 марта
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днем в среду, 27 марта, в Калининградской области ожидается теплая, облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в регионе прогреется до +14°C.

В приморских муниципалитетах днем будет всего на градус прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +13°C. Зато ночью в тех же прибрежных городах будет на градус теплее, чем в Калининграде и восточных муниципалитетах (+5°C и +4°C соответственно).

Скорость ветра (он будет юго-восточным) составит в регионе шесть метров в секунду, влажность — 75 процентов, давление — 753 миллиметров рт. ст.. Согласно прогнозу «Нового Калининграда», к вечеру станет незначительно прохладнее — до +11°C. В ночь на четверг ожидается +7°C, осадков синоптики не прогнозируют.

По данным экспертов паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», начиная со среды, в область «начнут поступать южные умеренные и тропические воздушные массы, „закачиваемые“ мощной циклонической депрессией с центром у Британских островов». «Температурный фон в дневные часы будет повышаться вплоть до конца недели с небольшим перерывом в пятницу (там температура чуть „просядет“ в тыловой части волнового циклона, однако все же будет выше нормы). Фактором, снижающим эффективную (ощущаемую) температуру в ближайшие 3 дня станет сильный градиентный ветер с юго-востока, который будет достигать в порывах 13-16 м/с по области», — сообщают метеорологи. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter