В Краснознаменске упал с плотины и утонул 6-летний мальчик

Во вторник, 26 марта, в Краснознаменске утонул 6-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.



По предварительным данным, два брата 12 и 6 лет находились на берегу реке Шешупе, дети гуляли на плотине. Младший подошел слишком близко к склону, поскользнулся и упал в воду. Старший мальчик стал звать на помощь, его крики услышали очевидцы, находившиеся неподалеку от места происшествия, один из них прыгнул в воду, однако к тому времени ребенок был мертв.

Отмечается, что видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле ребенка во время осмотра не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что в рамках доследственной проверки следствие детально установит все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ход проверки контролируется прокуратурой, добавляет ее пресс-служба.