Билет на поезд в плацкарт за месяц подорожал в регионе на 28%

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Билет на поезд в плацкарт за месяц подорожал в Калининградской области на 28%. Такие данные приводит Калининградстат по результатам мониторинга цен за февраль.

По данным ведомства, проезд в плацкартном вагоне фирменного поезда стал самой подорожавшей услугой в регионе в прошлом месяце: его стоимость увеличилась на 28,7% — до 418 рублей за 100 км. Цена билета в плацкарте обычного поезда выросла в среднем на 28,3% — до 285 рублей. Проезд в купе в феврале стоил на 21,3% больше, чем месяцем ранее, или 560 рублей за 100 км.

В список наиболее подорожавших услуг по итогам февраля также вошли поездки в Египет (рост — на 28,4%, до 78 027 рублей) и поездки на Черноморское побережье (рост — на 17,1%, до 42 669 рублей).

Сильнее всего подешевели в регионе за месяц поездки в Белоруссию. В среднем их стоимость уменьшилась на 13,3 млн рублей — до 48 570 рублей. Наряду с этим зафиксировано уменьшение цен на проживание в двухзвездочных гостиницах — на 11,7%, до 1 134,5 рубля.

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