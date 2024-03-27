Путин поручил обосновать планы по переходу на электромобили в регионе

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Президент Владимир Путин поручил кабмину представить предложения в связи с планируемым экспериментом по переходу на электромобили в Калининградской области. Правительство РФ должно подготовить их при участии региональных властей и госкорпорации Росатом. Об этом говорится в перечне поручений, который в конце марта опубликовали на сайте Кремля по итогам январского визита Путина в регион.

В частности, от кабмина просят представить предложения «о целесообразности проведения в Калининградской области эксперимента по поэтапному переходу к использованию электромобилей и развития для этих целей зарядной инфраструктуры электрического транспорта». Срок выполнения поручения — 15 июня 2024 года.

В 2021 году старший вице-президент ГК «Автотор» Виталий Шипов предложил полностью перевести Калининградскую область с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электротранспорт. «С учетом специфики Калининградской области, с учетом того, что она маленькая, а основным ограничивающим элементом [развития электротранспорта] является емкость батареи и возможность пробега на электротяге, в Калининградской области можно доехать куда угодно фактически. Это уникальный регион и уникальная площадка, чтобы сделать его экологически чистым в части транспорта», — заявлял Шипов.

В 2023 году губернатор Антон Алиханов говорил, что власти региона «продумывают схему» для того, чтобы стимулировать водителей переходить на электротранспорт. Накануне в структуре Росатома «Рэнера» сообщили, что в 2025 году на площадке «Автотора» планируется открыть завод по производству батарей для электротранспорта. Мощность производства составит до 10 тысяч штук в год «с возможностью дальнейшего развития».

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