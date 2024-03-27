Путин поручил обосновать планы по переходу на электромобили в регионе

Президент Владимир Путин поручил кабмину представить предложения в связи с планируемым экспериментом по переходу на электромобили в Калининградской области. Правительство РФ должно подготовить их при участии региональных властей и госкорпорации Росатом. Об этом говорится в перечне поручений, который в конце марта опубликовали на сайте Кремля по итогам январского визита Путина в регион.



В частности, от кабмина просят представить предложения «о целесообразности проведения в Калининградской области эксперимента по поэтапному переходу к использованию электромобилей и развития для этих целей зарядной инфраструктуры электрического транспорта». Срок выполнения поручения — 15 июня 2024 года.

В 2021 году старший вице-президент ГК «Автотор» Виталий Шипов предложил полностью перевести Калининградскую область с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электротранспорт. «С учетом специфики Калининградской области, с учетом того, что она маленькая, а основным ограничивающим элементом [развития электротранспорта] является емкость батареи и возможность пробега на электротяге, в Калининградской области можно доехать куда угодно фактически. Это уникальный регион и уникальная площадка, чтобы сделать его экологически чистым в части транспорта», — заявлял Шипов.